L'amministratore delegato di un team italiano ha commentato le recenti voci di mercato riguardanti il futuro di un pilota di successo. Ha affermato che i cambiamenti sono positivi e che la squadra si impegna a rigenerare i propri piloti, accogliendo volentieri atleti provenienti da altri costruttori per riportarli ai vertici. La discussione si concentra sulle strategie di rafforzamento e sui possibili trasferimenti nel mondo delle competizioni motociclistiche.

Tre vittorie in altrettanti Gran Premi, due piloti, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, al comando nel Mondiale MotoGP: Aprilia domina la scena dopo i primi round, ma, come altri marchi, guarda già al futuro. Sembra ormai imminente l’annuncio dell’arrivo di Francesco Bagnaia nel team factory 2027. L’ex campione del mondo rimpiazzerebbe così Jorge Martin, formando con Marco Bezzecchi una coppia molto interessante sulla carta. Lo scenario non viene smentito da Massimo Rivola, uno dei principali artefici della rincorsa di Aprilia ai vertici della MotoGP. L’amministratore delegato ha commentato le voci di mercato durante un’intervista rilasciata a Sky Sport: "I cambiamenti possono fare bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bagnaia, futuro in Aprilia? Rivola: "I cambiamenti fanno bene e noi rigeneriamo i piloti…"

MotoGP, Aprilia si prepara ad accogliere Bagnaia. Rivola: “Sappiamo rigenerare i piloti”L’Aprilia ha aperto il Mondiale 2026 di MotoGP con un passo che definire dominante non è un’esagerazione.

MotoGP, Francesco Bagnaia andrà in Aprilia? Tutti i possibili movimenti nel mercato pilotiIl mercato piloti della MotoGP si prepara a vivere uno dei suoi snodi più delicati e potenzialmente storici: il molto probabile passaggio di...

Temi più discussi: MotoGP 2026. Pecco Bagnaia sarebbe pronto al salto in Aprilia con un contratto 2+2 (e il suo capotecnico Cristian Gabarrini); MotoGP - Bagnaia già con Aprilia. E la GP26 gli dà ragione ogni domenica...; Mercato pazzo, il verdetto di Pernat: Bagnaia fa bene ad andare in Aprilia, in Ducati l’aria è pesantissima; MotoGP - La scelta di Pecco Bagnaia per il 2027 è già stata messa in discussione: Se fossi in Aprilia, non mi sentirei a mio agio né fiducioso, ma chi l'ha detto?.

Bagnaia, futuro in Aprilia? Rivola: I cambiamenti fanno bene e noi rigeneriamo i piloti…L’amministratore delegato del team italiano commenta le voci di mercato: Prendiamo volentieri pedine di altre case costruttrici e li riportiamo al top. Martin? Non lo abbiamo abbandonato nel momento ... msn.com

Bagnaia in clima Aprilia, Rivola lo aspetta: Ducati spiazzata, Alex Marquez dà ragione a Pecco e Marc si allenaParole di benvenuto a Bagnaia da parte del gran capo Aprilia, Massimo Rivola. Intanto Marc Marquez si allena ad Aragon e Alex cerca di uscire dalla crisi con Ducati ... sport.virgilio.it

RIVOLA NON HA ALCUN DUBBIO - “Bagnaia I cambiamenti possono fare bene”, ha sottolineato Rivola, lasciando intendere che a Noale sanno bene come trasformare le difficoltà in opportunità. Non è solo una frase: è una filosofia. Negli ultimi anni, il tea - facebook.com facebook

Pecco Bagnaia sotto assedio mediatico: "Rasentiamo la follia" @corsedimoto x.com