MotoGP Aprilia si prepara ad accogliere Bagnaia Rivola | Sappiamo rigenerare i piloti

L’Aprilias ha iniziato il campionato di MotoGP 2026 con una prestazione molto forte, lasciando intendere una stagione di alto livello. La squadra si prepara ad accogliere il ritorno di Bagnaia, mentre il direttore sportivo ha dichiarato che la squadra è in grado di far crescere i piloti. La prima gara si è conclusa con un risultato che testimonia la competitività della casa motociclistica.

L’ Aprilia ha aperto il Mondiale 2026 di MotoGP con un passo che definire dominante non è un’esagerazione. La casa di Noale ha messo subito in chiaro le gerarchie, con Marco Bezzecchi leader della classifica e davanti al compagno di squadra Jorge Martín. Un avvio così brillante inevitabilmente alimenta riflessioni sul presente e, soprattutto, sul futuro della griglia. Perché se da un lato Martín si gode un ruolo da protagonista destinato a cambiare nei prossimi anni, dall’altro sorride — e osserva con attenzione — Francesco Bagnaia. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma l’approdo del due volte campione del mondo in Aprilia a partire dal 2027 appare sempre più una questione di tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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