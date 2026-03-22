Si conclude con la straordinaria doppietta dell’Aprilia il Gran Premio del Brasile 2026, secondo appuntamento del Mondiale 2026. Sul difficile circuito di Goiânia, Marco Bezzecchi si è imposto in una gara dominata e condotta in maniera perfetta fin dal primo metro. Per il centauro italiano si tratta del secondo successo consecutivo, il quarto consecutivo in classe regina contando anche il finale della scorsa stagione. Dietro di lui si rivede sul podio di una gara lunga Jorge Martin (+3.231) che vince il duello con le Ducati e conquista la piazza d’onore dietro al compagno di squadra. Aprilia fa festa anche nella classifica piloti con Bezzecchi leader davanti allo spagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Tanta gente da ringraziare, ho fatto un lavoro su me stesso”

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