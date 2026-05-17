MotoGP il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna | le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche Bezzecchi

Il risultato ufficiale del Gran Premio di Catalogna, disputato sul circuito di Montmelò, ha subito un cambiamento significativo a causa di penalità assegnate a diversi piloti. Le sanzioni, comunicate circa un’ora e mezza dopo la fine della gara, sono state tutte causate da questioni legate alla pressione degli pneumatici. Questo ha portato a modifiche nella classifica finale, con un pilota che ha conquistato il podio grazie alle penalità e un altro che ha concluso la corsa in una posizione favorevole.

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L’ordine d’arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di penalità comunicate un’ora e mezza dopo la conclusione della gara, tutte legate alla bassa pressione degli pneumatici. Nel mirino ben cinque piloti, a cui sono stati inflitti sedici secondi sul loro tempo di completamento della prova e che sono retrocessi sensibilmente in graduatoria. Lo spagnolo Joan Mir aveva tagliato il traguardo in seconda posizione ed è così scivolato in tredicesima piazza, tutto a vantaggio di Fermin Aldeguer (secondo), Francesco Bagnaia (salito così sul terzo gradino del podio) e di Marco Bezzecchi, addirittura quarto in chiusura di un fine settimana estremamente complesso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche Bezzecchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP HIGHLIGHTS 2025 Catalan GP Sullo stesso argomento Ordine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, Di Giannantonio sul podio. Cade BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 22 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Leggi anche: Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2026: Fabio Di Giannantonio da sogno, Bezzecchi guadagna con una penalità MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche BezzecchiL'ordine d'arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di ... oasport.it MotoGP, ordine d'arrivo gara sprint GP Barcellona e come cambia mondiale piloti(Adnkronos) - Alex Marquez ha vinto la gara Sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il tr ... msn.com