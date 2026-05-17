MotoGP il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna | le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche Bezzecchi
Il risultato ufficiale del Gran Premio di Catalogna, disputato sul circuito di Montmelò, ha subito un cambiamento significativo a causa di penalità assegnate a diversi piloti. Le sanzioni, comunicate circa un’ora e mezza dopo la fine della gara, sono state tutte causate da questioni legate alla pressione degli pneumatici. Questo ha portato a modifiche nella classifica finale, con un pilota che ha conquistato il podio grazie alle penalità e un altro che ha concluso la corsa in una posizione favorevole.
L’ordine d’arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di penalità comunicate un’ora e mezza dopo la conclusione della gara, tutte legate alla bassa pressione degli pneumatici. Nel mirino ben cinque piloti, a cui sono stati inflitti sedici secondi sul loro tempo di completamento della prova e che sono retrocessi sensibilmente in graduatoria. Lo spagnolo Joan Mir aveva tagliato il traguardo in seconda posizione ed è così scivolato in tredicesima piazza, tutto a vantaggio di Fermin Aldeguer (secondo), Francesco Bagnaia (salito così sul terzo gradino del podio) e di Marco Bezzecchi, addirittura quarto in chiusura di un fine settimana estremamente complesso. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP HIGHLIGHTS 2025 Catalan GP
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