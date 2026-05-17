MotoGp doppia bandiera rossa in Catalogna | Acosta rompe sul rettilineo Alex Marquez finisce in ospedale Poi giù Bagnaia Marini e Zarco alla ripartenza
Durante la gara di MotoGp in Catalogna, sono state esposte due bandiere rosse, una a metà corsa e un’altra dopo la ripartenza. L’incidente più grave ha coinvolto il pilota Acosta, che si è schiantato sul rettilineo, mentre un altro pilota è finito in ospedale. Inizialmente, sono caduti anche Bagnaia, Marini e Zarco, che sono stati coinvolti nelle successive fasi di gara. La corsa si è interrotta più volte a causa degli incidenti e delle esigenze di sicurezza.
Bandiera rossa a metà gara in Catalogna, durante la gara di MotoGp iniziata alle 14. E un’altra dopo la ripartenza. C’è stato infatti prima un bruttissimo incidente nel rettilineo principale che ha coinvolto tre motociclisti. Pedro Acosta ha infatti rotto improvvisamente in rettilineo, Alex Marquez l’ha preso ed è caduto demolendo completamente la moto. Coinvolto anche Fabio Di Giannantonio. Tutti i piloti sono coscienti, ma la gara si è fermata per il bruttissimo incidente. Alex Marquez è stato successivamente caricato in ambulanza ed è stato portato al centro medico, prima di recarsi in ospedale. L’impressione è che sia andata veramente bene al pilota spagnolo, che dopo lo scontro con Acosta ha deviato la sua traiettoria a velocità altissima verso le barriere a destra, prima di volare letteralmente dalla moto, distrutta in mille pezzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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