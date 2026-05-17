MotoGp doppia bandiera rossa in Catalogna | Acosta rompe sul rettilineo Alex Marquez finisce in ospedale Poi giù Bagnaia Marini e Zarco alla ripartenza

Durante la gara di MotoGp in Catalogna, sono state esposte due bandiere rosse, una a metà corsa e un’altra dopo la ripartenza. L’incidente più grave ha coinvolto il pilota Acosta, che si è schiantato sul rettilineo, mentre un altro pilota è finito in ospedale. Inizialmente, sono caduti anche Bagnaia, Marini e Zarco, che sono stati coinvolti nelle successive fasi di gara. La corsa si è interrotta più volte a causa degli incidenti e delle esigenze di sicurezza.

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