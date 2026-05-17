LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | bandiera rossa tremendo incidente per Alex Marquez

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara del Gran Premio di Catalogna del 2026, si è verificato un incidente grave coinvolgendo il pilota Alex Marquez, che ha portato alla sospensione temporanea della corsa con bandiera rossa. L’incidente ha causato apprensione tra i presenti e ha attirato l’attenzione sui soccorsi intervenuti immediatamente sul luogo. La gara è proseguita solo dopo aver messo in sicurezza la pista e aver valutato le condizioni del pilota coinvolto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 INCIDENTE TERRIBILE! TREMENDO! C’è apprensione. Bruttissimo incidente per Alex Marquez, bandiera rossa. -13 Alex Marquez attacca, Acosta risponde con una staccata profondissima! -13 Bezzecchi superato anche da Ogura: è 13°. Così il Mondiale non si vince, amici. Martin si sta dimostrando di un’altra caratura con la stessa moto. -14 Alex Marquez arrembante in scia ad Acosta. -14 La classifica aggiornata: 1 Pedro Acosta KTM 2 Alex Marquez Ducati +0.172 3 Raul Fernandez Aprilia +0.618 4 Jorge Martin Aprilia +1.401 5 Fabio Di Giannantonio Ducati +1.730 6 Johann Zarco Honda +2.377 7 Franco Morbidelli Ducati +4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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