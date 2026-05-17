LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | bandiera rossa tremendo incidente per Alex Marquez

Durante la gara del Gran Premio di Catalogna del 2026, si è verificato un incidente grave coinvolgendo il pilota Alex Marquez, che ha portato alla sospensione temporanea della corsa con bandiera rossa. L’incidente ha causato apprensione tra i presenti e ha attirato l’attenzione sui soccorsi intervenuti immediatamente sul luogo. La gara è proseguita solo dopo aver messo in sicurezza la pista e aver valutato le condizioni del pilota coinvolto.

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