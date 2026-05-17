LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | bandiera rossa tremendo incidente per Alex Marquez
Durante la gara del Gran Premio di Catalogna del 2026, si è verificato un incidente grave coinvolgendo il pilota Alex Marquez, che ha portato alla sospensione temporanea della corsa con bandiera rossa. L’incidente ha causato apprensione tra i presenti e ha attirato l’attenzione sui soccorsi intervenuti immediatamente sul luogo. La gara è proseguita solo dopo aver messo in sicurezza la pista e aver valutato le condizioni del pilota coinvolto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 INCIDENTE TERRIBILE! TREMENDO! C’è apprensione. Bruttissimo incidente per Alex Marquez, bandiera rossa. -13 Alex Marquez attacca, Acosta risponde con una staccata profondissima! -13 Bezzecchi superato anche da Ogura: è 13°. Così il Mondiale non si vince, amici. Martin si sta dimostrando di un’altra caratura con la stessa moto. -14 Alex Marquez arrembante in scia ad Acosta. -14 La classifica aggiornata: 1 Pedro Acosta KTM 2 Alex Marquez Ducati +0.172 3 Raul Fernandez Aprilia +0.618 4 Jorge Martin Aprilia +1.401 5 Fabio Di Giannantonio Ducati +1.730 6 Johann Zarco Honda +2.377 7 Franco Morbidelli Ducati +4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alex Marquez, su Ducati Gresini, vince la gara sprint del Gp di Catalogna valido per il Mondial della Motogp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, su Ktm. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio (VR46). Per Pecco Bagnaia, su Ducati, s - Facebook facebook
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