MotoGp Di Giannantonio vince in Catalogna sesto Bezzecchi

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGp, Fabio Di Giannantonio, alla guida di una Ducati del Team VR46, si è imposto sulla pista. La gara ha visto anche la partecipazione di Bezzecchi, che si è classificato al sesto posto. La competizione si è svolta su un circuito noto per le sue sfide tecniche e velocità elevate, attirando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La vittoria di Di Giannantonio rappresenta un risultato importante nel calendario stagionale.

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Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46 ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale di MotoGp. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MotoGP™ (@motogp) Il pilota romano con una gara in rimonta ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su un’altra Ducati del Team Gresini. Quarto posto per il giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e all’Aprilia di Marco Bezzecchi. Il pilota riminese resta saldamente al comando del Mondiale con 139 punti davanti al compagno di squadra Jorge Martin (oggi 18°) con 127 e a Di Giannantonio con 116. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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