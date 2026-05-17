MotoGp Di Giannantonio vince in Catalogna sesto Bezzecchi

Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGp, Fabio Di Giannantonio, alla guida di una Ducati del Team VR46, si è imposto sulla pista. La gara ha visto anche la partecipazione di Bezzecchi, che si è classificato al sesto posto. La competizione si è svolta su un circuito noto per le sue sfide tecniche e velocità elevate, attirando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La vittoria di Di Giannantonio rappresenta un risultato importante nel calendario stagionale.

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