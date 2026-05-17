MotoGp Di Giannantonio vince Gp Barcellona | ordine di arrivo e come cambia la classifica del Motomondiale

Nel Gran Premio di Catalogna disputato a Barcellona, Fabio Di Giannantonio ha concluso la gara in prima posizione alla guida di una moto Ducati. L'evento si è svolto domenica 17 maggio e ha visto vari piloti confrontarsi su diversi circuiti. La vittoria di Di Giannantonio ha influito sulla classifica del campionato mondiale di MotoGP, modificando la posizione di alcuni concorrenti e aggiornando i punteggi complessivi. La corsa ha attirato l'attenzione degli appassionati di motociclismo, con numerosi scambi di posizione tra i protagonisti.

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