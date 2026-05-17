MotoGP Davide Brivio lascia Aprilia Trackhouse | futuro in Honda

Davide Brivio ha annunciato che lascerà il ruolo di team manager nel team Trackhouse MotoGP al termine della stagione 2026. La notizia conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Dopo aver lavorato con Aprilia, Brivio si trasferirà in Honda, dove assumerà un nuovo incarico. La sua partenza segna la fine di un percorso iniziato con il team Aprilia e proseguito con Trackhouse. La decisione riguarda esclusivamente il suo futuro professionale, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Le voci che circolavano da giorni hanno trovato ora una conferma definitiva: il percorso di Davide Brivio alla guida del team Trackhouse MotoGP Team si interromperà al termine della stagione 2026. Un’uscita annunciata con anticipo rispetto alla naturale scadenza del progetto, che chiude un ciclo breve ma significativo, in cui il manager monzese ha inciso in maniera concreta sulla crescita della struttura americana. L’intesa tra le parti si scioglierà dunque dopo due stagioni e mezzo, al termine delle quali Brivio è destinato a intraprendere una nuova esperienza professionale ai vertici del team ufficiale Honda, in un contesto che segna un ulteriore salto nel suo percorso nel paddock della MotoGP. 🔗 Leggi su Oasport.it

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