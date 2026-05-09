In vista della stagione 2026, si parla di un possibile ritorno nel mondo della MotoGP per Davide Brivio, ex manager di Yamaha, con un possibile approccio da parte di Honda. Dopo aver lavorato anche con Suzuki e Aprilia, Brivio potrebbe tornare nel paddock di MotoGP con la casa giapponese. La sua esperienza nel settore è stata spesso al centro di speculazioni, ma ancora nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata.

Le Mans, 9 maggio 2026 – Partendo da Yamaha, passando per Suzuki e Aprilia, fino a chiudere con Honda? Il giro del mondo dei box Moto gp di Davide Brivio potrebbe vivere un nuovo succoso capitolo. Negli ultimi anni, l’attuale manager del Team Trackhouse Aprilia è diventato un nome di riferimento nel mondo delle corse motociclistiche, grazie alla sua abilità nel gestire team e piloti. La sua carriera è fatta di successi. Fu lui a convincere Vale Rossi a sposare la causa Yamaha dopo i trionfi in Honda ed è stato sempre lui a riportare Suzuki sul tetto del mondo con il successo di Joan Mir nel 2020. Anche in Aprilia Trackhouse le cose stanno andando bene, con risultati in crescita a conferma di una abilità manageriale di alto livello.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Honda tenta la carta Davide Brivio: l’ex manager Yamaha per vincere

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

MotoGP: Davide Brivio torna in Honda per guidare il nuovo progetto? Punti chiave Come influirà il ritorno di Brivio sul progetto Quartararo-Alonso in Honda? Chi sostituirà Brivio per gestire la transizione...

Leggi anche: Davide Brivio deluso dal circuito del GP del Brasile, MotoGP torna a Goiania.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Tabellone mercato piloti 2027: tutte le selle già occupate e le trattative per quelle libere.

MotoGp, Honda tenta la carta Davide Brivio: l’ex manager Yamaha per vincereClamorosa indiscrezione da Sky Sport: Davide Brivio, oggi a capo del team Aprilia Trackhouse, sarebbe nel mirino di Honda. L’ala dorata vuole tornare a vincere e per farlo va a caccia di un vincente d ... sport.quotidiano.net

Davide Brivio lascerà Aprilia Trackhouse per andare in HondaIl manager italiano rivestirà il ruolo di consulente per HRC che sta cambiando la sua strategia per tornare al vertice in MotoGP ... gpone.com