Dopo aver lasciato il suo incarico precedente, Davide Brivio torna nel mondo delle corse per assumere un ruolo di leadership nel progetto Honda. La sua presenza segna un passo importante per la squadra, che sta lavorando su un nuovo assetto tecnico e strategico. Nel frattempo, si conoscono già i nomi che prenderanno il suo posto nella gestione della transizione tecnologica in Trackhouse Aprilia, anche se ancora non sono stati resi pubblici.

? Punti chiave Come influirà il ritorno di Brivio sul progetto Quartararo-Alonso in Honda?. Chi sostituirà Brivio per gestire la transizione tecnologica in Trackhouse Aprilia?. Perché Honda sta centralizzando le decisioni tecniche con i dirigenti giapponesi?. Quali conseguenze avrà la partenza di Tsukamoto sulla gestione tecnica HRC?.? In Breve Brivio lascerà il team Trackhouse Aprilia nel corso del prossimo anno.. Quartararo diventerà leader Honda nel 2027 affiancato da David Alonso.. Zarco mantiene il contratto con HRC fino alla fine del 2027.. Hikaru Tsukamoto ha concluso il suo incarico durante il GP Thailandia.. Davide Brivio lascerà la direzione del team Trackhouse Aprilia nel corso del prossimo anno per ricoprire un ruolo di consulenza interna presso Honda nel 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP: Davide Brivio torna in Honda per guidare il nuovo progetto

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