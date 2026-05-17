MotoGP che paura in Catalogna! Marquez tampona Acosta coinvolto anche Di Giannantonio | cos' è successo
Durante la gara di MotoGP in Catalogna si sono verificati momenti di tensione e paura. Pedro ha rallentato a causa di un problema tecnico, e in quel frangente è stato involontariamente colpito da Alex, che lo seguiva. Nello stesso incidente è rimasto coinvolto anche un altro pilota, che ha riportato dolore a seguito dell’impatto. La corsa è stata interrotta temporaneamente mentre i team e i medici intervenivano per verificare le condizioni dei coinvolti.
La paura diventa protagonista in MotoGP. Il Gran Premio di Catalogna viene interrotto a causa di un grave incidente, avvenuto sul rettilineo che immette verso la curva 10. Lo innesca involontariamente Pedro Acosta, che si ferma improvvisamente in traiettoria, forse frenato da un problema a una gomma sulla sua Ktm. Lo spagnolo, al comando in quel momento, viene tamponato da Alex Marquez. Il pilota Gresini cade rovinosamente mentre esce di pista sul tratto alla sua destra. Mentre Marquez Jr scivola, disarcionato dalla sua Ducati, la moto rimbalza contro il muro e finisce la sua carambola in pista. Fabio Di Giannantonio passa sui detriti e finisce a sua volta a terra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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