MotoGP che paura in Catalogna! Marquez tampona Acosta coinvolto anche Di Giannantonio | cos' è successo

Durante la gara di MotoGP in Catalogna si sono verificati momenti di tensione e paura. Pedro ha rallentato a causa di un problema tecnico, e in quel frangente è stato involontariamente colpito da Alex, che lo seguiva. Nello stesso incidente è rimasto coinvolto anche un altro pilota, che ha riportato dolore a seguito dell’impatto. La corsa è stata interrotta temporaneamente mentre i team e i medici intervenivano per verificare le condizioni dei coinvolti.

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