MotoGp Catalogna | Di Giannantonio la spunta dopo due ripartenze e vince a Barcellona

A Barcellona, durante la gara di MotoGP, il pilota ha ottenuto la vittoria dopo due ripartenze. La corsa si è protratta per un tempo che ha ricordato più una maratona o una competizione a eliminazione. La gara si è svolta il 17 maggio 2026 e ha visto protagonisti diversi piloti, con cambi di posizione frequenti e momenti di tensione che hanno coinvolto più volte i partecipanti. La competizione si è conclusa con il pilota italiano che ha conquistato il primo posto.

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Barcellona (Spagna) 17 maggio 2026 – Più che una gara è sembrata una maratona, mista a una gara a eliminazione. Il Gran Premio di Catalogna è stato estenuante in ogni senso, caratterizzato da due ripartenze dopo altrettanti incidenti spaventosi, e alla fine a spuntarla è stato Fabio Di Giannantonio. Il romano è sopravvissuto alla brutta carambola dello pneumatico di Alex Marquez per vincere la gara, davanti a Joan Mir e Fermin Aldeguer. Quarto e quinto Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi dopo la penalizzazione di Ai Ogura per aver causato la caduta di Pedro Acosta nell'ultimo giro. Cade anche Jorge Martin, portato nella ghiaia da Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp Catalogna: Di Giannantonio la spunta dopo due ripartenze e vince a Barcellona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP HIGHLIGHTS 2025 Catalan GP Sullo stesso argomento Di Giannantonio trionfa nel caotico GP Catalogna di MotoGP: successo dell’italiano tra incidenti e ripartenzeFabio Di Giannantonio vince un GP della Catalogna folle, segnato da incidenti, bandiere rosse e ripartenze. MotoGp, Di Giannantonio vince in Catalogna, sesto BezzecchiFabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46 ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale di MotoGp. MotoGp: Fabio Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna, Bezzecchi sesto. Diversi incidenti e due partenze, Alex Marquez in ospedale #ANSA x.com GP di Catalogna 2026: Discussione sulla gara di MotoGP reddit Paura in MotoGP: incidenti per Alex Marquez e Zarco, trasportati in ospedale. Di Giannantonio vince la garaFabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp a bordo della sua Ducati Vr46: l'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su Ducati ... ilmattino.it MotoGp: caos gp Catalogna, alla fine vince Di GiannantonioFabio Di Giannantonio con la Ducati de team VR46 vince il Gran Premio di Catalogna di MotoGp, caratterizzato da incidenti e bandiere rosse. L'italiano precede al traguardo lo spagnolo Joan Mir su Hond ... ansa.it