Di Giannantonio trionfa nel caotico GP Catalogna di MotoGP | successo dell'italiano tra incidenti e ripartenze

Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGP si è assistito a una gara imprevedibile, caratterizzata da numerosi incidenti e momenti di interruzione con bandiere rosse. Dopo vari eventi, tra cui cadute e ripartenze, il pilota italiano è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. La corsa ha visto anche altri piloti coinvolti in incidenti, contribuendo a un percorso ricco di tensione e incertezza fino alla bandiera a scacchi.

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