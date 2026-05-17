Di Giannantonio trionfa nel caotico GP Catalogna di MotoGP | successo dell'italiano tra incidenti e ripartenze

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGP si è assistito a una gara imprevedibile, caratterizzata da numerosi incidenti e momenti di interruzione con bandiere rosse. Dopo vari eventi, tra cui cadute e ripartenze, il pilota italiano è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. La corsa ha visto anche altri piloti coinvolti in incidenti, contribuendo a un percorso ricco di tensione e incertezza fino alla bandiera a scacchi.

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Fabio Di Giannantonio vince un GP della Catalogna folle, segnato da incidenti, bandiere rosse e ripartenze. A Barcellona il pilota VR46 resiste al caos e conquista il successo più pesante della sua carriera in MotoGP. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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