Di Giannantonio trionfa nel caotico GP Catalogna di MotoGP | successo dell'italiano tra incidenti e ripartenze
Nel Gran Premio della Catalogna di MotoGP si è assistito a una gara imprevedibile, caratterizzata da numerosi incidenti e momenti di interruzione con bandiere rosse. Dopo vari eventi, tra cui cadute e ripartenze, il pilota italiano è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. La corsa ha visto anche altri piloti coinvolti in incidenti, contribuendo a un percorso ricco di tensione e incertezza fino alla bandiera a scacchi.
Fabio Di Giannantonio vince un GP della Catalogna folle, segnato da incidenti, bandiere rosse e ripartenze. A Barcellona il pilota VR46 resiste al caos e conquista il successo più pesante della sua carriera in MotoGP. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Alex Marquez, su Ducati Gresini, vince la gara sprint del Gp di Catalogna valido per il Mondial della Motogp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, su Ktm. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio (VR46). Per Pecco Bagnaia, su Ducati, s x.com
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