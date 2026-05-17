MotoGp Barcellona bandiera rossa nel Gp di Catalogna per incidente Marquez | cos’è successo

Nel Gran Premio di Barcellona, sesta tappa del Motomondiale, si è verificato un incidente che ha causato l’interruzione della corsa. L’evento si è verificato al giro 12 e ha portato alla bandiera rossa. La gara, che si svolgeva nel circuito di Catalogna, è stata fermata temporaneamente a causa di un incidente coinvolgente un pilota. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del motociclista o sulla dinamica esatta dell’accaduto.

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