MotoGp Barcellona bandiera rossa nel Gp di Catalogna per incidente Marquez | cos’è successo
Nel Gran Premio di Barcellona, sesta tappa del Motomondiale, si è verificato un incidente che ha causato l’interruzione della corsa. L’evento si è verificato al giro 12 e ha portato alla bandiera rossa. La gara, che si svolgeva nel circuito di Catalogna, è stata fermata temporaneamente a causa di un incidente coinvolgente un pilota. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del motociclista o sulla dinamica esatta dell’accaduto.
(Adnkronos) – Terrificante incidente nel Gran Premio di Barcellona oggi, domenica 17 maggio. La sesta gara del Motomondiale è stata interrotta al giro 12 per bandiera rossa. Cos'è successo? Alla curva 10, Pedro Acosta ha 'rotto' improvvisamente il rettilineo, Alex Marquez lo ha poi preso ed è caduto. La sua moto è andata distrutta e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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