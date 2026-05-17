Motocross selvaggio ai Colli San Rizzo scatta la stretta | sequestri e controlli interforze nel polmone verde di Messina
Nella zona dei Colli San Rizzo, a Messina, sono stati avviati controlli interforze per contrastare il motocross non autorizzato e il passaggio di veicoli lungo sentieri e aree boschive. Sono stati sequestrati diversi mezzi e sono stati effettuati controlli mirati per verificare la conformità alle normative vigenti. Le operazioni sono state avviate per garantire la sicurezza e tutelare il patrimonio naturale della zona. La polizia e altre forze dell’ordine collaborano per il monitoraggio della zona.
Controlli interforze ai Colli San Rizzo contro il motocross selvaggio e il transito abusivo di mezzi lungo sentieri e aree boschive. Nelle ultime ore è scattata un’operazione coordinata che ha visto impegnati agenti della Polizia municipale di Messina, militari dell’Arma dei carabinieri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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