Motocross selvaggio ai Colli San Rizzo scatta la stretta | sequestri e controlli interforze nel polmone verde di Messina

Nella zona dei Colli San Rizzo, a Messina, sono stati avviati controlli interforze per contrastare il motocross non autorizzato e il passaggio di veicoli lungo sentieri e aree boschive. Sono stati sequestrati diversi mezzi e sono stati effettuati controlli mirati per verificare la conformità alle normative vigenti. Le operazioni sono state avviate per garantire la sicurezza e tutelare il patrimonio naturale della zona. La polizia e altre forze dell’ordine collaborano per il monitoraggio della zona.

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