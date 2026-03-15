Si pedono sui Colli San Rizzo e grazie ai Vigili del Fuoco trovano riparo nel Santuario di Dinnamare

Dodici escursionisti stranieri sono stati soccorsi ieri sera sui Colli San Rizzo dai Vigili del Fuoco di Messina. La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 20, quando gli operatori sono intervenuti per il recupero di persone che avevano perso l'orientamento durante un'escursione. Dopo il salvataggio, gli escursionisti hanno trovato rifugio nel Santuario di Dinnamare.

Sono stati soccorsi sui Colli San Rizzo dodici escursionisti stranieri. Ieri la sala operativa dei Vigili del fuoco di Messina, poco prima delle 20, aveva ricevuto una richiesta di soccorso per il salvataggio e il recupero di 12 escursionisti di nazionalità estera che avevano smarrito l'orientamento lungo i sentieri dei Colli San Rizzo. Il gruppo, a causa del calare del buio e della fitta nebbia, aveva perso la traccia del sentiero riuscendo a lanciare l'allarme tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Seguendo le indicazioni della sala operativa, i giovani sono riusciti a ricomporsi e a trovare riparo all'interno del Santuario di Dinnammare, punto più alto della dorsale peloritana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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