Si perdono sui Colli San Rizzo e grazie ai Vigili del Fuoco trovano riparo nel Santuario di Dinnamare

Dodici escursionisti stranieri hanno chiamato i Vigili del fuoco di Messina ieri sera, poco prima delle 20, chiedendo aiuto sui Colli San Rizzo. Dopo averli localizzati, i soccorritori sono riusciti a trovarli nel Santuario di Dinnamare, dove si erano rifugiati per la paura di perdersi ulteriormente. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi.

Sono stati soccorsi sui Colli San Rizzo dodici escursionisti stranieri. Ieri la sala operativa dei Vigili del fuoco di Messina, poco prima delle 20, aveva ricevuto una richiesta di soccorso per il salvataggio e il recupero di 12 escursionisti di nazionalità estera che avevano smarrito l'orientamento lungo i sentieri dei Colli San Rizzo. Il gruppo, a causa del calare del buio e della fitta nebbia, aveva perso la traccia del sentiero riuscendo a lanciare l'allarme tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Seguendo le indicazioni della sala operativa, i giovani sono riusciti a ricomporsi e a trovare riparo all'interno del Santuario di Dinnammare, punto più alto della dorsale peloritana. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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