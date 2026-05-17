Moto3 Catalogna magia Quiles | doppio sorpasso beffati Munoz e Carpe

Durante il Gran Premio di Catalogna, lo spagnolo ha messo in mostra una prestazione decisiva nella classe Moto3, portandosi a casa la quarta vittoria in sei gare stagionali. Nel corso della corsa, ha effettuato un doppio sorpasso che ha messo in difficoltà i rivali, mentre gli altri piloti non sono riusciti a mantenere il ritmo e sono stati superati. La gara si è conclusa con il pilota in testa che ha consolidato la propria posizione nel campionato.

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