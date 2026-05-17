Moto3 Catalogna magia Quiles | doppio sorpasso beffati Munoz e Carpe
Durante il Gran Premio di Catalogna, lo spagnolo ha messo in mostra una prestazione decisiva nella classe Moto3, portandosi a casa la quarta vittoria in sei gare stagionali. Nel corso della corsa, ha effettuato un doppio sorpasso che ha messo in difficoltà i rivali, mentre gli altri piloti non sono riusciti a mantenere il ritmo e sono stati superati. La gara si è conclusa con il pilota in testa che ha consolidato la propria posizione nel campionato.
Esulta ancora Maximo Quiles. Il pilota Aspar trionfa anche nel Gran Premio di Catalogna, sesto round del Mondiale Moto3. Per conquistare la quarta vittoria stagionale, la numero 800 di un pilota spagnolo nel Motomondiale, però, serve una magia. A Montmelò, Quiles la sfodera all’ultimo giro prendendo il comando con un doppio sorpasso e respingendo poi gli assalti dei rivali. Secondo posto per Alvaro Carpe, che beffa in volata David Munoz. Maximo allunga ancora nella classifica generale: la sua leadership è sempre più solida, dati i 64 punti di vantaggio su Adrian Fernandez e le 67 lunghezze rispetto a Carpe. Per gran parte della gara, lunga 18 giri, regna l’incertezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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