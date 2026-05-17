Moto3 Maximo Quiles trionfa a Barcellona battuti Carpe e Munoz in volata Italiani nelle retrovie

A Barcellona, la gara di Moto3 si è conclusa con la vittoria di Maximo Quiles, che ha preceduto di misura Carpe e Munoz in una volata finale. La competizione ha mantenuto le aspettative di spettacolo, con piloti di diverse nazionalità impegnati in un testa a testa emozionante. Tra i concorrenti italiani, alcuni sono rimasti nelle retrovie, senza riuscire a inserirsi nella fase decisiva del confronto. La corsa ha visto numerosi sorpassi e un finale aperto fino all'ultimo giro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui