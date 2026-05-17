Moto3 Maximo Quiles trionfa a Barcellona battuti Carpe e Munoz in volata Italiani nelle retrovie
A Barcellona, la gara di Moto3 si è conclusa con la vittoria di Maximo Quiles, che ha preceduto di misura Carpe e Munoz in una volata finale. La competizione ha mantenuto le aspettative di spettacolo, con piloti di diverse nazionalità impegnati in un testa a testa emozionante. Tra i concorrenti italiani, alcuni sono rimasti nelle retrovie, senza riuscire a inserirsi nella fase decisiva del confronto. La corsa ha visto numerosi sorpassi e un finale aperto fino all'ultimo giro.
Assume sempre più i connotati di Maximo Quiles questo Mondiale 2026 di Moto3. La minima cilindrata non ha deluso le attese in termini di spettacolo nell’appuntamento di Barcellona. Sul circuito del Montmeló ci si aspettava un arrivo in volata e così è stato. Fondamentale, in questo contesto, è stata anche la strategia per arrivare nelle ultime tornate nelle migliori condizioni possibili. Quiles, in sella alla CFMOTO Gaviota Aspar Team, ha fatto la differenza, respingendo tutti gli attacchi e centrando la quarta affermazione stagionale. L’iberico ha preceduto i connazionali Alvaro Carpe, portacolori della Red Bull KTM Ajo, di 0?094, e David Munoz della KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP, terzo a 0?098. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Terza vittoria per Quiles. reddit