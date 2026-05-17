Gp Catalogna Di Giannantonio vince una gara piena di incidenti | Marquez tampona Acosta e vola in aria portato in ospedale Poi schianto e accertamenti per Zarco
Al Gran Premio di Catalogna di MotoGp, disputato a Barcellona, sono accaduti due incidenti significativi in rapida successione. Durante la gara, il pilota ha concluso primo, ma la competizione è stata segnata da un tamponamento tra due concorrenti, che ha provocato il volo in aria di uno di loro, trasportato in ospedale. Poco dopo, un altro pilota è stato coinvolto in un incidente con conseguenti accertamenti medici. La giornata ha mostrato un inizio di gara particolarmente movimentato.
Roma, 17 maggio 2026 – Due brutti incidenti in pochi minuti. Inizia male la sesta gara del Gran Premio di Catalogna di MotoGp a Barcellona vinta da Fabio Di Giannantonio, pure lui coinvolto in uno degli incidenti in pista. Ma andiamo con ordine. Al giro 12 si registra il primo stop. La gara viene interrotta per bandiera rossa dopo che alla curva 10 Pedro Acosta con la Ktm si blocca improvvisamente in rettilineo, Alex Marquez lo prende in pieno e cade con la moto che che si ribalta più volte distruggendosi. Un pezzo del veicolo colpisce Fabio Di Giannantonio, a sua volta finito a terra. epa12967513 Spanish MotoGP rider Alex Marquez is assisted by paramedics after crashing during the Moto GP race of the Grand Prix of Catalonia at the Circuit de Barcelona-Catalunya racetrack in Montmelo, Barcelona, Spain, 17 May 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Gp Catalogna, gara interrotta. Alex Marquez tampona Acosta e vola in aria: portato in ospedaleRoma, 17 magigo 2026 – Brutto incidente nel Gran Premio di Catalogna a Barcellona, sesta gara del Motomondiale.
Fabio Di Giannantonio conquista il GP della Catalogna e firma una delle vittorie più importanti della sua carriera in MotoGP. Il pilota romano del team VR46 taglia il traguardo davanti a Joan Mir e Fermin Aldeguer al termine di una gara intensa e segnata anch - Facebook facebook
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