Gp Catalogna Di Giannantonio vince una gara piena di incidenti | Marquez tampona Acosta e vola in aria portato in ospedale Poi schianto e accertamenti per Zarco

Al Gran Premio di Catalogna di MotoGp, disputato a Barcellona, sono accaduti due incidenti significativi in rapida successione. Durante la gara, il pilota ha concluso primo, ma la competizione è stata segnata da un tamponamento tra due concorrenti, che ha provocato il volo in aria di uno di loro, trasportato in ospedale. Poco dopo, un altro pilota è stato coinvolto in un incidente con conseguenti accertamenti medici. La giornata ha mostrato un inizio di gara particolarmente movimentato.

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