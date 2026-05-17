Moscioli sì a consulta e ristori | Vogliamo sostenere gli operatori che a breve saranno liquidati

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ripresa della pesca del mosciolo selvatico è stata bloccata dalla mancata nomina della Consulta regionale della Pesca. Gli operatori interessati hanno chiesto di attivare una consultazione e di ricevere ristori per affrontare il periodo di inattività. La questione riguarda l’avvio delle attività di pesca, che dipende dalla presenza della Consulta, e si stanno cercando soluzioni per sostenere chi lavora in questo settore. A breve, si prevede di liquidare le somme destinate ai ristori.

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La vicenda dell’inizio della pesca del mosciolo selvatico è legata alla mancata nomina della Consulta regionale della Pesca. Contestualmente sono scoppiate le proteste - con avvio di procedimenti legali - da parte della Cogevo di Ancona, relativamente alla pesca delle vongole da parte delle barche sambenedettesi nel comparto di Ancona. Su queste vicende abbiamo intervistato l’assessore regionale alla Pesca e Vicepresidente della Regione Marche, Enrico Rossi. Come mai la Regione non ha ancora nominato la Consulta? "Negli scorsi mesi è stato avviato un avviso di manifestazione di interesse per ricostituire la Consulta. Ne è seguito tutto il percorso istruttorio e il decreto era già alla firma gli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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