La ripresa della pesca del mosciolo selvatico è stata bloccata dalla mancata nomina della Consulta regionale della Pesca. Gli operatori interessati hanno chiesto di attivare una consultazione e di ricevere ristori per affrontare il periodo di inattività. La questione riguarda l’avvio delle attività di pesca, che dipende dalla presenza della Consulta, e si stanno cercando soluzioni per sostenere chi lavora in questo settore. A breve, si prevede di liquidare le somme destinate ai ristori.

La vicenda dell’inizio della pesca del mosciolo selvatico è legata alla mancata nomina della Consulta regionale della Pesca. Contestualmente sono scoppiate le proteste - con avvio di procedimenti legali - da parte della Cogevo di Ancona, relativamente alla pesca delle vongole da parte delle barche sambenedettesi nel comparto di Ancona. Su queste vicende abbiamo intervistato l’assessore regionale alla Pesca e Vicepresidente della Regione Marche, Enrico Rossi. Come mai la Regione non ha ancora nominato la Consulta? "Negli scorsi mesi è stato avviato un avviso di manifestazione di interesse per ricostituire la Consulta. Ne è seguito tutto il percorso istruttorio e il decreto era già alla firma gli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moscioli, sì a consulta e ristori: "Vogliamo sostenere gli operatori che a breve saranno liquidati"

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