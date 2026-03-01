Cottarelli | Se il blitz in Iran è breve gli impatti economici saranno limitati

« Credo che il conflitto resterà abbastanza circoscritto e con implicazioni relativamente limitate per il commercio internazionale e per i prezzi del petrolio, se la durata sarà breve, soprattutto nella sua fase più intensa». Lo sostiene l'economista Carlo Cottarelli, in un'intervista alla Stampa, ricordando che la guerra dei 12 giorni tra Israele, Stati Uniti e Iran del giugno scorso «non ha avuto grandi conseguenze». A suo parere, anche questa volta, «se si riuscisse in tempi ragionevoli ad avere una transizione verso un regime democratico, l'impatto sarebbe positivo in termini di rientro completo dell'Iran nell'economia globalizzata, quindi con un aumento anche della sua produzione di idrocarburi».