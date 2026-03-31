Uno studio scientifico ha dimostrato che gli spermatozoi perdono motilità e vitalità quando esposti allo spazio. Questi risultati sono stati ottenuti analizzando campioni di spermatozoi inviati in orbita e sottoposti a condizioni di microgravità. La ricerca si concentra sulle implicazioni di questi dati per eventuali future missioni di colonizzazione spaziale e sulla possibilità di riprodurre in ambienti extraterrestri.

Vi siete mai chiesti: ma hanno mai fatto sesso nello spazio? O meglio, sulla Stazione Spaziale Internazionale, che non è proprio nello spazio ma almeno in orbita e in apparente assenza di gravità? La risposta è no, almeno non risulta, anche se magari sarebbe la fantasia di qualcuno (ognuno ha una fantasia sessuale strana, figuriamoci un verdonesco “famolo strano” nello spazio). Tuttavia, mentre un esperimento o astrocopula così semplice non è stato mai tentato, un recente studio appena pubblicato su Communications Biology, condotto da un gruppo di ricercatori della University of Adelaide (in particolare dal Robinson Research Institute... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uno studio prova che nello spazio gli spermatozoi si perdono, ma che vogliamo colonizzare?

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