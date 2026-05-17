Morto a 50 anni il medico geriatra Fabio Tolloso
È deceduto all’età di 50 anni il medico geriatra che operava nel reparto di Geriatria dell’ospedale “Santo Spirito” di Pescara. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e il personale sanitario della Asl di Pescara, che hanno espresso cordoglio per la perdita improvvisa. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente dall’azienda sanitaria, senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze. La comunità sanitaria si stringe intorno alla famiglia del professionista, che si occupava di assistenza ai pazienti anziani.
Lutto nella Asl di Pescara per la prematura scomparsa di Fabio Tolloso, medico che lavorava nel reparto di Geriatria dell'ospedale “Santo Spirito” di Pescara.“La direzione trategica della Asl di Pescara esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Fabio Tolloso, medico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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