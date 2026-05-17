Morto a 50 anni il medico geriatra Fabio Tolloso

È deceduto all’età di 50 anni il medico geriatra che operava nel reparto di Geriatria dell’ospedale “Santo Spirito” di Pescara. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e il personale sanitario della Asl di Pescara, che hanno espresso cordoglio per la perdita improvvisa. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente dall’azienda sanitaria, senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze. La comunità sanitaria si stringe intorno alla famiglia del professionista, che si occupava di assistenza ai pazienti anziani.

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