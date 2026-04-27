Nel 2021, un uomo di 37 anni, originario di Orta Nova, è stato vittima di un pestaggio a Stornara insieme al suo fratello gemello. Dopo l'aggressione, è rimasto in coma per circa quattro anni e mezzo. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito delle indagini che sono state avviate per chiarire le responsabilità dell’accaduto.

Il 2 ottobre 2021 fu vittima, con suo fratello gemello, di un pestaggio. Fabio Visconti, 37 anni, originario di Orta Nova, aveva subìto la gravissima aggressione a Stornara. Entrato in coma ci è rimasto per quattro anni e mezzo. Nelle scorse ore è morto. Per quel pestaggio sono stati condannati due uomini rispettivamente a sei anni e otto mesi ed a due anni di reclusione. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Subì un pestaggio nel foggiano: morto dopo quattro anni e mezzo in coma Fabio Visconti aveva 37 anni

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