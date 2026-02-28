Cosa mangiare dopo i 50 anni? Il medico Le proteine sono fondamentali | almeno 20-25 grammi per pasto

Dopo i 50 anni, il metabolismo subisce variazioni che influenzano la salute generale. Un medico consiglia di assumere almeno 20-25 grammi di proteine per ogni pasto, sottolineando l’importanza di ridurre gli zuccheri e di distribuire correttamente l’alimentazione durante la giornata. Questi cambiamenti mirano a sostenere muscoli, ossa e salute cardiovascolare.

Proteine e dieta dopo i 50 anni, le 3 scelte per proteggere i muscoli(Adnkronos) – Con l’avanzare dell’età, il corpo cambia in modo silenzioso ma significativo.

Questo è uno degli alimenti con più proteine in assoluto ed è 100% vegetale.

