Morte precoce | rischio aumenta del 70% se prima dei 30 anni si ha un problema ormai troppo diffuso

L'obesità tra i giovani è diventata un problema diffuso, con un aumento del rischio di morte precoce del 70% se si verifica prima dei 30 anni. Secondo gli esperti, questa condizione rappresenta una vera emergenza sanitaria. Numerosi progetti sono stati avviati per cercare di contenere questa tendenza e promuovere stili di vita più sani tra i giovani. La situazione ha attirato l'attenzione di istituzioni e associazioni, che cercano di intervenire per limitare le conseguenze a lungo termine di questa condizione.

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L’obesità è una delle principali emergenze sanitarie a livello globale: solo nel nostro Paese, tocca da vicino circa 6 milioni di persone. A preoccupare maggiormente gli esperti, tuttavia, è soprattutto la diffusione di questa condizione tra bambini e giovani adulti. Secondo i dati rilanciati dalla Società italiana obesità (Sio) al congresso europeo sull’obesità Eco 2026 di Istanbul, quando l’obesità compare prima dei 30 anni il rischio di morte precoce aumenta del 70%. Ecco perché, alla luce delle proiezioni, gli specialisti spingono per un urgente rafforzamento delle strategie di prevenzione già in età scolastica. Leggi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morte precoce: rischio aumenta del 70% se prima dei 30 anni si ha un problema ormai troppo diffuso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il medico rivela 5 segni di SEPSI che ignori (prima che sia troppo tardi!) Sullo stesso argomento Leggi anche: L’obesità prima dei 30 anni aumenta il rischio di morte prematura Andare in menopausa prima dei 40 anni aumenta il rischio di malattie cardiache del 40%: lo studioUna vasta ricerca della Northwestern Medicine per la prima volta ha calcolato il rischio cardiaco lungo tutta la vita associato all'età di inizio... L'obesità in età giovanile, rileva la Società Italiana Obesità, è una emergenza sanitaria che ipoteca il futuro: se infatti colpisce prima dei 30 anni, il corpo inizia un countdown precoce che aumenta del 70% il rischio di decesso prematuro. #ANSASalute x.com L'obesità giovanile è un'emergenza sanitaria. L'allarme degli esperti e i progetti per arginare l’emergenza e proteggere le nuove generazioniC'è una singola condizione prima dei 30 anni che, da sola, basta ad aumentare del 70% il rischio di morte precoce. Scopri i dati degli studi più recenti. gazzetta.it L'obesità prima dei 30 anni aumenta del 70% il rischio di morte precoceL'obesità, che solo in Italia colpisce 6 milioni di persone, 'ipoteca' il futuro delle nuove generazioni: se la malattia si presenta prima dei 30 anni, infatti, aumenta del 70% il rischio di morte ... ansa.it