Morte precoce | rischio aumenta del 70% se prima dei 30 anni si ha un problema ormai troppo diffuso

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'obesità tra i giovani è diventata un problema diffuso, con un aumento del rischio di morte precoce del 70% se si verifica prima dei 30 anni. Secondo gli esperti, questa condizione rappresenta una vera emergenza sanitaria. Numerosi progetti sono stati avviati per cercare di contenere questa tendenza e promuovere stili di vita più sani tra i giovani. La situazione ha attirato l'attenzione di istituzioni e associazioni, che cercano di intervenire per limitare le conseguenze a lungo termine di questa condizione.

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L’obesità è una delle principali emergenze sanitarie a livello globale: solo nel nostro Paese, tocca da vicino circa 6 milioni di persone. A preoccupare maggiormente gli esperti, tuttavia, è soprattutto la diffusione di questa condizione tra bambini e giovani adulti. Secondo i dati rilanciati dalla Società italiana obesità (Sio) al congresso europeo sull’obesità Eco 2026 di Istanbul, quando l’obesità compare prima dei 30 anni il rischio di morte precoce aumenta del 70%. Ecco perché, alla luce delle proiezioni, gli specialisti spingono per un urgente rafforzamento delle strategie di prevenzione già in età scolastica. Leggi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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