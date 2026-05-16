Morte Luana Di Raffaele il giudice riapre il caso | dubbi sugli orari e su un uomo mai identificato

Il caso della morte di Luana Di Raffaele è stato riaperto dal giudice a causa di alcune incongruenze riscontrate nelle testimonianze e nei reperti raccolti finora. In particolare, si sono sollevati dubbi sugli orari in cui sarebbe avvenuto l'incidente e sulla presenza di un uomo mai identificato tra i testimoni. La decisione di riaprire il procedimento mira a chiarire alcuni punti non ancora definiti e a verificare le diverse versioni fornite dagli interlocutori coinvolti.

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Il caso della morte di Luana di Raffaele presenta molte incongruenze, per questo, il giudice decide di riaprire le indagini, soprattutto dopo una registrazione in cui si parla di un uomo mai identificato Non è ancora chiusa la vicenda della morte di Luana Di Raffaele, la donna di 44 anni trovata senza vita il 26 marzo 2025 nel suo appartamento di via Camillo Cucca, nel quartiere Torretta di Napoli. Quella che inizialmentesembrava una tragedia maturata in solitudine potrebbe nascondere ancora aspetti oscuri. La Procura aveva orientato le indagini verso l’ipotesi del suicidio, lasciando aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morte Luana Di Raffaele, il giudice riapre il caso: dubbi sugli orari e su un uomo mai identificato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morte Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre il casoLa morte di Luana D'Orazio, a soli 22 anni, il 3 maggio del 2021, a quell'orditoio dove stava lavorando in una filanda di Montemurlo, a due passi da... Morte di Luana D’Orazio: la procura di Prato riapre il casoL’obiettivo degli inquirenti è riesaminare gli atti dell’inchiesta già svolta per verificare se esistano ancora aspetti da chiarire e se possano... #LuanadOrazio - Results on X | Live Posts & Updates x.com Luana trovata senza vita in casa a Napoli, è giallo: per il gip non fu suicidioA più di un anno dalla morte di Luana Di Raffaele, il caso torna al centro delle indagini e si allontana sempre di più l’ipotesi di ... internapoli.it Giallo di Mergellina: il caso della ragazza impiccata si riapreI dubbi sulla morte di Luana Di Raffaele a Napoli spingono il gip di Napoli a rifiutare l'archiviazione del caso. stylo24.it