Morte di Luana D’Orazio | Mattarella incontra la mamma Emma Marrazzo

Il 14 maggio 2026, il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale la madre di una giovane donna deceduta in un incidente sul lavoro. L'incontro si è svolto in seguito alla richiesta di un colloquio da parte della famiglia, che desiderava esprimere le proprie preoccupazioni e ricevere aggiornamenti sulle indagini in corso. La tragedia ha suscitato grande attenzione pubblica e ha portato a richieste di approfondimenti sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

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ROMA – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, 14 maggio 2026, al Quirinale la signora Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro a Montemurlo (Prato) il 3 maggio 2021. La signora era accompagnata dallo scrittore Ugo De Vita, autore del poemetto in versi dedicato a LUANA, dal titolo ‘Elle di Luana’. Il Capo dello Stato ricordò la giovane, madre di un bimbo di cinque anni, ad un mese dalla sua morte, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, che quell’anno coincidevano con il 75mo anniversariodella Repubblica. “Ancora troppe ingiustizie. Ancora diseguaglianze. Ancora condizioni non sopportabili per la coscienza collettiva, come l’evasione fiscale o le morti sul lavoro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Morte di Luana D’Orazio: Mattarella incontra la mamma Emma Marrazzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La mamma di Luana D’Orazio ricevuta al Quirinale dal presidente MattarellaPrato, 14 maggio 2026 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la signora Emma Marrazzo, mamma di... Morte Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre il casoLa morte di Luana D'Orazio, a soli 22 anni, il 3 maggio del 2021, a quell'orditoio dove stava lavorando in una filanda di Montemurlo, a due passi da... Temi più discussi: La morte di Luana non è stata una disgrazia. Morta nell’orditoio, perchè la Procura ha riaperto il caso; Luana D'Orazio, riaperta l'indagine sulla morte dell'operaia: la Procura di Prato ordina nuovi accertamenti alla Asl; Morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre l'indagine; Luana D’Orazio, caso riaperto e nuove indagini. Luana D’Orazio, il compagno torna ad accusare dopo la riapertura dell’inchiesta sulla morte in fabbrica. Alberto Orlandi parla di omissioni e sicurezza aggirata, chiedendo verità dopo cinque anni di indagini. #LuanaDOrazio ift.tt/IeMrRwt x.com Morte di Luana D’Orazio: Mattarella incontra la mamma Emma MarrazzoIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, 14 maggio 2026, al Quirinale la signora Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro a Montemurlo (P ... firenzepost.it Sono state riaperte le indagini sulla morte di Luana D'OrazioSono state riaperte le indagini sulla morte di Luana D'Orazio, giovane operaia che venne uccisa da un macchinario tessile a Montemurlo nel 2021. Il ... gonews.it