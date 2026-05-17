Nelle ultime ore si è diffusa una dichiarazione di un medico coinvolto nel caso della morte di Domenico Caliendo, smentendo le affermazioni di un altro professionista. Il medico ha precisato che, osservando il contenitore del cuore espiantato a Bolzano, aveva notato che gli agenti congelanti erano presenti e il cuore era già stato espiantato prima che la scatola venisse aperta. La questione riguarda il momento esatto dell’espianto e le condizioni del cuore al momento del trasporto.

Non ha alcun dubbio su un punto in particolare: quando si accorse che il contenitore che trasportava il cuore espiantato a Bolzano fosse completamente ghiacciato, il cuore di Domenico era stato già espiantato ed era già sul tavolo clinico. Circostanze che ricorda con precisione, che le consentono di smentire in modo categorico - su un punto dirimente di questa storia - il chirurgo che ha operato il piccolo Domenico Caliendo al Monaldi. Eccolo il nodo della ricostruzione fornita ai pm dalla dottoressa Gabriella Farina, la professionista che all’alba dello scorso 23 dicembre si recò a Bolzano ed effettuò l’espianto del cuore donato e destinato a Domenico Caliendo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morte di Domenico Caliendo, Farina smentisce: «Quando aprimmo la box il cuore era già stato espiantato»

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