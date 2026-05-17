Morte del piccolo Domenico nuovo scontro tra famiglia e Monaldi | Il medico legale non si è mai dimesso

Nelle ultime ore si sono intensificate le tensioni tra i familiari di Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo aver subito un trapianto di cuore, e l’Azienda ospedaliera dei Colli. La famiglia contesta alcune decisioni prese durante le procedure mediche, mentre l’ospedale difende le proprie posizioni. In particolare, si segnala che il medico legale incaricato delle analisi non avrebbe mai presentato le proprie dimissioni, come invece sarebbe stato comunicato. La situazione rimane al centro di un acceso confronto tra le parti coinvolte.

Un nuovo scontro si sta verificando, in queste ore, tra la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, bambino morto dopo un trapianto di cuore, e l’Azienda ospedaliera dei Colli. La direzione strategica dell’azienda, da cui dipende il Monaldi, ha replicato duramente alle dichiarazioni dell’avvocato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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La morte di Domenico Caliendo, il cuore in un box per le gite: così inizia il dramma

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