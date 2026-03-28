Morte del piccolo Domenico sulla richiesta di risarcimento è scontro tra la famiglia Caliendo e il Monaldi

Si è aperto uno scontro tra la famiglia Caliendo e l’ospedale Monaldi di Napoli in merito alla richiesta di risarcimento di tre milioni di euro presentata dall’avvocato della famiglia per la morte di un bambino di due anni e mezzo. Dopo la diffusione dei termini della richiesta, sono state scambiate accuse tra il legale della famiglia e l’ospedale.

Scambio di accuse tra l'ospedale Monaldi di Napoli e l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, dopo la diffusione dei termini della richiesta risarcitoria da 3 milioni di euro per il decesso del bimbo di due anni e mezzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, famiglia chiede 3 mln€ risarcimento al Monaldi: “Nessuna risposta”, ospedale: “Valutiamo”Napoli, morte Domenico Caliendo, scontro su risarcimento, l'ospedale Monaldi: "Valutiamo"; la famiglia: "comportamento ospedale disumano". Domenico Caliendo e la richiesta di risarcimento all’ospedale Monaldi caduta nel vuoto. Il legale: «Non hanno mai risposto»Per il legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo l’ospedale Monaldi è «indifferente, opaco, istituzionalmente sordo», così come lo è stato... Una raccolta di contenuti su Morte del piccolo Domenico sulla... Temi più discussi: Ore 14 Sera - La morte del piccolo Domenico: la cartella clinica ritoccata - Video; Morte del piccolo Domenico, due medici indagati anche per falso; La morte del piccolo Domenico: due medici indagati anche per falso, modifiche alla cartella clinica; Morte del piccolo Domenico: modifiche alla cartella clinica, due medici indagati anche per falso. Morte del piccolo Domenico, chiesto risarcimento da 3 milioni e nessuna risposta dal MonaldiMorte del piccolo Domenico, chiesto risarcimento da 3 milioni e nessuna risposta dal Monaldi: scoppia la polemica ... ilgiornalelocale.it Morte del piccolo Domenico, cosa non torna? La famiglia chiede un risarcimento e denuncia silenziScontro tra i familiari del bimbo e l'Azienda ospedaliera che gestisce l'ospedale sulla richiesta di risarcimento. tag24.it Svolta nelle indagini sulla morte del 28enne Critopher Gaston Ogando: i carabinieri hanno arrestato la compagna 21enne Brenda Alesandrina Fumagalli con l’accusa di omicidio volontario. Decisivi gli accertamenti che hanno escluso l’ipotesi iniziale di un i - facebook.com facebook Svolta nelle indagini sulla morte del 28enne Critopher Gaston Ogando: i carabinieri hanno arrestato la compagna 21enne Brenda Alesandrina Fumagalli con l’accusa di omicidio volontario. Decisivi gli accertamenti che hanno escluso l’ipotesi iniziale di un i x.com