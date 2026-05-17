Il Como vuole gli ultimi 3 punti al Sinigaglia contro il Parma | la sblocca Moreno!

Il Como si prepara ad affrontare il Parma allo stadio Sinigaglia, con l'obiettivo di conquistare gli ultimi tre punti necessari per mantenere vivo il sogno di qualificarsi alla Champions League. La squadra ha già assicurato la partecipazione all’Europa League, ma punta a migliorare la propria posizione in classifica. Durante la partita, Moreno ha aperto le marcature, portando avanti il Como e contribuendo a mantenere aperte le possibilità di risultato. La sfida si preannuncia intensa e decisiva per entrambe le formazioni.

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