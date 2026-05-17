Morde il dito di un agente Ventenne in manette dopo il controllo nel bar
Venerdì sera, durante un controllo in un bar di Sant’Eraclio, gli agenti hanno arrestato un giovane di 20 anni, già noto per precedenti reati contro la persona. Durante l’intervento, il ragazzo ha morso un dito di uno degli agenti, che ha riportato una ferita. L’arrestato è stato portato in caserma con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in cella di sicurezza.
Blitz in un bar di Sant’Eraclio, poliziotto morso ad un dito, giovane in manette. Venerdì sera gli agenti hanno arrestato, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un 20enne, peraltro già noto per reati contro la persona. Tutto è iniziato da un controllo della polizia in un bar della frazione di Sant’Eraclio. In particolare gli agenti deciso di sottoporre a controllo una comitiva composta da sei giovanissimi, tra cui il 20enne, che da subito ha dimostrato una forte insofferenza nei confronti dei poliziotti, rivolgendosi a loro anche in modo offensivo. Quando poi i poliziotti hanno chiesto ai ragazzi di esibire i propri documenti identificativi, il 20enne ha spintonato un poliziotto e, mentre ques’ultimo cercava di bloccarlo, lo ha morso ad un dito della mano, procurandogli lesioni guaribili in pochi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Morde il dito di un agente. Ventenne in manette dopo il controllo nel barLa polizia identifica un gruppetto di giovani e uno di loro dà in escandescenze. Gli altri sono stati trovati in possesso di hashish per uso personale. lanazione.it
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Non capisco il mio gatto??? reddit
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