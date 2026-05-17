Morde il dito di un agente Ventenne in manette dopo il controllo nel bar

Venerdì sera, durante un controllo in un bar di Sant’Eraclio, gli agenti hanno arrestato un giovane di 20 anni, già noto per precedenti reati contro la persona. Durante l’intervento, il ragazzo ha morso un dito di uno degli agenti, che ha riportato una ferita. L’arrestato è stato portato in caserma con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in cella di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui