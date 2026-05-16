Fermato per un controllo aggredisce un poliziotto e gli morde un dito
A Foligno, durante un controllo di routine, un giovane di 20 anni è stato fermato dalla polizia. Dopo essere stato fermato, ha aggredito un agente e gli ha morso un dito. Il giovane, già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nel corso di un'operazione di controllo in città.
. É successo a Foligno dove la polizia ha arrestato in flagranza un 20enne, già noto per reati contro la persona, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.Come ricostruito dagli agenti tutta è partito a seguito di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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