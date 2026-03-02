Giugliano armato di pistola in auto col figlio | 32enne in manette dopo il controllo

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Licola mentre era alla guida della sua auto con il figlio minorenne a bordo. Durante un controllo notturno, è stato trovato in possesso di una pistola. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione delle autorità competenti. Il minorenne non ha riportato ferite né coinvolgimenti diretti nell’incidente.

Era alla guida della sua auto in tarda serata, con accanto il figlio minorenne. Una situazione apparentemente normale, interrotta però dal controllo dei Carabinieri della stazione di Licola che ha portato all’arresto di un 32enne del posto per detenzione illegale di armi. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto che l’uomo nascondeva addosso una pistola calibro 38, con il tamburo completamente carico. In totale sono stati rinvenuti 16 proiettili, alcuni dei quali custoditi nelle tasche dell’indagato. Un dettaglio che ha inevitabilmente riportato alla memoria scene da film d’azione anni ’80: un’arma identica a quella resa celebre sul grande schermo da Harrison Ford. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, armato di pistola in auto col figlio: 32enne in manette dopo il controllo Giugliano Licola, armato come Indiana Jones: 32enne arrestatoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Scappa al posto di blocco, fermato dopo inseguimento: auto piena di droga, in manette 32enneSerata movimentata nel centro di Cellole, dove un inseguimento tra le strade cittadine si è concluso con l’arresto di un 32enne del posto, già noto... Contenuti utili per approfondire Giugliano. Temi più discussi: Nel campo Rom abiti di alta moda. Controlli dei Carabinieri - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Napoli, rapina al Lidl: 20enne evaso dai domiciliari arrestato dai Carabinieri; Giugliano, armato di pistola in auto col figlio: 32enne in manette dopo il controllo; Giugliano, in auto con il figlio e due pistole: arrestato 32enne. Giugliano, in auto col figlio e la pistola di Indiana Jones: arrestato 32enneA Licola, frazione di Giugliano, i carabinieri hanno arrestato un 32enne che girava in auto con un revolver calibro 38. E non solo. ilgiornalelocale.it Giugliano, come in un film: in auto col figlio e la pistola di «Indiana Jones»Giugliano – La realtà si mescola con la finzione in un modo sorprendente e rischioso, lontano dai set cinematografici. cronachedellacampania.it Giugliano-Latina 1-1, Di Napoli: “Ecco cosa ci è mancato per vincere” facebook Napoli-Giugliano 4-0: doppietta di Lukaku nell'allenamento congiunto a Castel volturno x.com