Monza vs Juve Stabia ritorno semifinale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

A Monza e Juve Stabia si gioca il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B 20252026. La partita rappresenta la seconda sfida tra le due squadre, che si contendono un posto in finale promozione. La gara si svolge in un match di andata e ritorno, con le formazioni pronte a scendere in campo per questa fase decisiva. L’incontro sarà trasmesso in diretta, e le squadre presentano le probabili formazioni in vista del confronto.

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