Monza vs Juve Stabia ritorno semifinale playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza e Juve Stabia si gioca il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B 20252026. La partita rappresenta la seconda sfida tra le due squadre, che si contendono un posto in finale promozione. La gara si svolge in un match di andata e ritorno, con le formazioni pronte a scendere in campo per questa fase decisiva. L’incontro sarà trasmesso in diretta, e le squadre presentano le probabili formazioni in vista del confronto.

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Gara valida per la semifinale di ritorno dei playoff Serie B 20252026. Le due squadre sono pronte a scontrarsi per il secondo round che vale l’accesso alla finalissima promozione. Il 2-2 dell’andata mette in una posizione di vantaggio i brianzoli, che passerebbero il turno anche in caso di pareggio. Monza vs Juve Stabia si giocherà martedì 19 maggio 2026 alle ore 20 presso l’U-Power Stadium. MONZA VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Non essendo riusciti ad ottenere la promozione diretta per via del valore superiore di Venezia e Frosinone, I brianzoli ci provano attraverso i playoff per ritornare dopo solo un anno in massima serie.La stagione regolare per la squadra di Bianco è stata continua, dimostrando una grande solidità difensiva. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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