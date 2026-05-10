Modena vs Juve Stabia preliminare playoff Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sabato si disputa il match di andata tra Modena e Juve Stabia, valido per il turno preliminare dei playoff di Serie B 20252026. La partita determina quale squadra accederà alla semifinale, con i padroni di casa che partono con un vantaggio di due risultati su tre, grazie alla loro posizione in classifica durante la stagione regolare. Le formazioni probabili sono state annunciate e la gara sarà visibile su alcune piattaforme televisive e streaming.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Gara valida per il preliminare playoff di Serie B 20252026. Le due squadre si giocano l’accesso alla semifinale, con gli emiliani che partono con il vantaggio di due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare. Modena vs Juve Stabia si giocherà martedì 12 maggio 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Braglia. MODENA VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE 55 punti conquistati in 38 partite, frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte. Questo è il bottino stagionale degli emiliani che, in virtù di ciò, si sono piazzati al sesto posto garantendosi l’accesso ai playoff. Nonostante un finale di...🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Modena vs Juve Stabia, preliminare playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mantova vs Juve Stabia, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Avellino vs Juve Stabia, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Argomenti più discussi: Dove vedere Modena-Juve Stabia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Südtirol - Juve Stabia in Diretta Streaming | DAZN IT; Il Modena si prende il derby e ora nel preliminare playoff trova la Juve Stabia; Juve Stabia, il preliminare playoff del prossimo Martedì 12 maggio 2026 a Modena, si giocherà alle 18:45.