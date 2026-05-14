La semifinale di andata dei playoff di Serie B 20252026 si gioca tra Juve Stabia e Monza. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato favorevole prima del ritorno. La gara si svolge in una delle stadi coinvolti, con le formazioni che sono state annunciate e sono pronte a scendere in campo. La partita sarà trasmessa su canali sportivi dedicati.

G ara valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie B 20252026. I campani sognano la loro prima promozione della loro storia, ma di fronte avranno i brianzoli che vogliono ritornare immediatamente in A. Juve Stabia vs Monza si giocherà sabato 16 maggio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Menti JUVE STABIA VS MONZA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un finale di stagione regolare tutt’altro che esaltante, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, gli stabiesi hanno mostrato tutta la loro qualità nei quarti di finale andando a vincere di misura a Modena. La squadra di Abate però non ha intenzione di fermarsi e punta a rendere memorabile questa annata.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Juve Stabia vs Monza, andata semifinale playoff Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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