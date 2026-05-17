Monza pareggio da brividi Rimontata la Juve Stabia

A meno di quindici minuti dalla fine, le ambizioni di promozione del Monza sembravano quasi svanite, dopo che la Juve Stabia aveva segnato un gol che aveva portato il risultato inaspettatamente in vantaggio. La squadra di casa, in quella fase, si era trovata in una situazione difficile, ma nel finale è riuscita a pareggiare, evitando così la sconfitta e mantenendo vive le possibilità di raggiungere i propri obiettivi di classifica.

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di Alessandro Stella A meno di quindici minuti dalla termine le speranze di promozione del Monza sembravano essersi quasi dissolte. E invece i biancorossi, con grinta e mentalità, risorgono dalle proprie ceneri, rimontano nel finale due gol sul campo della Juve Stabia e strappano un fondamentale pareggio nella gara di andata delle semifinali playoff. Martedì basterà un altro pari all’U-Power Stadium per volare in finale. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo combattuto ma avaro di emozioni: prima i campani dilagano con l’ex Mosti e Okoro sfruttando le fragilità difensive dei brianzoli. Che poi, proprio grazie a due difensori, Carboni e Delli Carri, rimettono le cose a posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza, pareggio da brividi. Rimontata la Juve Stabia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monza-Juve Stabia 2-2: la rimonta brianzola che cambia i playoffCuore Monza, beffa Juve Stabia: l’analisi tattica del 2-2 che ipoteca la finale Un pareggio che ha il sapore amaro della beffa per gli uomini di... Südtirol scivola nei play-out: il pareggio con Juve Stabia è fatale? Punti chiave Come ha fatto il Südtirol a perdere così tanti punti nelle ultime cinque? Perché i risultati di Empoli ed Entella hanno rovinato i... Monza: pareggio contro la Juve Stabia nella sfida d'andata dei playoffCASTELLAMARE DI STABIA – Pareggio di carattere. Sotto di due reti contro la Juve Stabia, il Monza ha il merito di non scomporsi e parte bene nella sfida playoff impattando per 2-2 nella non semplice ... calcioline.com DIRETTA | Juve Stabia Monza (risultato finale 2-2): Delli Carri la pareggia! (Serie B, oggi 16 maggio 2026)Diretta Juve Stabia Monza streaming video tv, oggi 16 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live, andata semifinale playoff Serie B. ilsussidiario.net