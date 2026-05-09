Südtirol scivola nei play-out | il pareggio con Juve Stabia è fatale

Il Südtirol si trova in una posizione critica dopo il pareggio contro la Juve Stabia, che ha portato la squadra ai play-out. Negli ultimi cinque incontri, la squadra ha accumulato pochi punti, influenzata anche dai risultati di Empoli ed Entella, che hanno complicato la situazione del tecnico. La squadra dovrà ora affrontare un percorso difficile per mantenere la categoria, con le ultime sfide che si sono rivelate decisive.

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