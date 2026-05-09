Südtirol scivola nei play-out | il pareggio con Juve Stabia è fatale
Il Südtirol si trova in una posizione critica dopo il pareggio contro la Juve Stabia, che ha portato la squadra ai play-out. Negli ultimi cinque incontri, la squadra ha accumulato pochi punti, influenzata anche dai risultati di Empoli ed Entella, che hanno complicato la situazione del tecnico. La squadra dovrà ora affrontare un percorso difficile per mantenere la categoria, con le ultime sfide che si sono rivelate decisive.
? Punti chiave Come ha fatto il Südtirol a perdere così tanti punti nelle ultime cinque?. Perché i risultati di Empoli ed Entella hanno rovinato i piani di Castori?. Chi deve cambiare mentalità per evitare la retrocessione dopo questo crollo?. Come potrà la squadra reagire alla sfida decisiva contro il Bari?.? In Breve Pareggio 1-1 contro Juve Stabia e risultati di Empoli ed Entella determinano il crollo.. Cinque vittorie consecutive tra febbraio e marzo avevano acceso le speranze di play-off.. Quattro sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime cinque giornate segnano il declino.. Play-out contro Bari fissati per il 15 maggio in Puglia e 22 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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