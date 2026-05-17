Monza-Juve Stabia 2-2 | la rimonta brianzola che cambia i playoff
Nel match tra Monza e Juve Stabia, terminato 2-2, il Monza ha recuperato uno svantaggio iniziale portando a casa un punto importante. La squadra brianzola ha mostrato determinazione nel secondo tempo, riuscendo a pareggiare e mantenendo vive le speranze di qualificazione ai playoff. La Juve Stabia, invece, ha subito la rimonta e non è riuscita a ottenere i tre punti che avrebbero potuto avvicinarla alla fase successiva. La partita si è conclusa con un risultato che influenzerà le prossime sfide.
Cuore Monza, beffa Juve Stabia: l’analisi tattica del 2-2 che ipoteca la finale. Un pareggio che ha il sapore amaro della beffa per gli uomini di Ignazio Abate, e il retrogusto dolce della mezza qualificazione per il Monza. L’andata del secondo turno dei playoff di Serie B si chiude con un pirotecnico 2-2 che rimanda ogni verdetto ufficiale alla sfida di ritorno al Brianteo. Sotto di due reti a venti minuti dalla fine, la squadra di Mister Bianco ha dimostrato carattere e profondità d’organico, raddrizzando una partita che rischiava di compromettere la corsa verso la finalissima contro la vincente di Catanzaro-Palermo. Cacciamani fa volare le Vespe, il Monza sbanda. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
La JUVE STABIA FERMA la corsa dei BRIANZOLI: Juve Stabia-Monza 2-2 | Serie BKT | DAZN Highlights
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