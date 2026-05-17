Monza-Juve Stabia 2-2 | la rimonta brianzola che cambia i playoff

Nel match tra Monza e Juve Stabia, terminato 2-2, il Monza ha recuperato uno svantaggio iniziale portando a casa un punto importante. La squadra brianzola ha mostrato determinazione nel secondo tempo, riuscendo a pareggiare e mantenendo vive le speranze di qualificazione ai playoff. La Juve Stabia, invece, ha subito la rimonta e non è riuscita a ottenere i tre punti che avrebbero potuto avvicinarla alla fase successiva. La partita si è conclusa con un risultato che influenzerà le prossime sfide.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui