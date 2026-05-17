Monza oltre 1650 paia di scarpe da uomo messe in vendita dai giudici | la boutique della legge

A Monza, più di 1650 paia di scarpe da uomo sono state messe in vendita, tutte provenienti da una procedura giudiziaria. La vendita si svolge presso una struttura dedicata, con prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato. Le scarpe sono di diversi modelli e marche, e vengono offerte al pubblico come parte di un'operazione di liquidazione. La vendita ha attirato numerosi acquirenti interessati a trovare occasioni a prezzi ridotti.

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