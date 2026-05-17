Monza oltre 1650 paia di scarpe da uomo messe in vendita dai giudici | la boutique della legge
A Monza, più di 1650 paia di scarpe da uomo sono state messe in vendita, tutte provenienti da una procedura giudiziaria. La vendita si svolge presso una struttura dedicata, con prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato. Le scarpe sono di diversi modelli e marche, e vengono offerte al pubblico come parte di un'operazione di liquidazione. La vendita ha attirato numerosi acquirenti interessati a trovare occasioni a prezzi ridotti.
Monza, 17 Maggio 2026 - Più di 1650 paia di scarpe da uomo a prezzi da occasione perché provenienti da una procedura giudiziaria. Tutte calzature di pregio, di numerosi marchi e modelli, eleganti, casual, classiche ed ampia scelta di numeri, che si possono provare ed acquistare fino al 20 giugno all'Istituto di vendite Giudiziarie di Monza con vendita diretta al dettaglio con accesso libero al pubblico e possibilità di pagamento in contanti (nei limiti di legge), bancomat o carte di credito. Acquisti all'asta e vendita al dettaglio. L'Ivg di Monza permette di acquistare all'asta online a prezzi davvero convenienti i beni mobili provenienti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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