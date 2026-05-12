Nel match di playoff, la Juve Stabia ha ottenuto la qualificazione alle semifinali grazie a una rete di Zeroli all'86' minuto che ha deciso la partita contro il Modena, eliminando la squadra emiliana. Il centrocampista, rientrato dopo tre mesi di infortunio, ha segnato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, contribuendo alla vittoria della squadra campana contro il Modena, che ha concluso la stagione ai quarti di finale.

Due anni fa Kevin Zeroli trascinava il Milan Primavera di Ignazio Abate fino alla finale di Youth League con la fascia da capitano e l’aria da predestinato. Adesso, invece, si diverte a fare il supereroe in prestito. Al Braglia subentra al 79’ con una Juve Stabia che fino a quel momento non aveva nemmeno sporcato i guanti al portiere del Modena e, otto minuti dopo, tira fuori dal cilindro una sforbiciata che vale una semifinale playoff contro il Monza (0-1). Il tutto contro una squadra che aveva due risultati su tre a disposizione. La mossa vincente di Abate. Il Milan, per qualche ora, può mettersi comodo e sorridere: Zeroli tra meno di un mese tornerà a casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff: una rovesciata di Zeroli all'86' manda la Juve Stabia in semifinale col Monza. Modena ko

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