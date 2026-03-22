È stato inaugurato un nuovo parco urbano che sostituisce un'area che in passato era utilizzata come terreno agricolo. L’opera, costata circa tre milioni di euro, ha trasformato una zona precedentemente abbandonata, caratterizzata da verde incolto, in uno spazio pubblico. Prima di questa modifica, l’area era spesso teatro di bivacchi, spaccio di sostanze e abbandono di rifiuti pericolosi.

Un tempo era area agricola. Poi è finita in uno stato di totale abbandono: il verde ormai incolto e fuori controllo è diventato luogo dove nascondersi, dove bivaccare, dove spacciare, dove abbandonare rifiuti anche pericolosi. Eppure quest’area di 9 ettari è in un posto strategico e bellissimo, tra Bagno a Ripoli e Firenze attraversando Sorgane. Ora ha ritrovato una nuova vita: è diventato un grande parco urbano, curato, controllato, con servizi e arredi per permettere a tutti di vivere all’aria aperta a pochi passi da casa. Dopo due anni e mezzo di lavori, è stato inaugurata la nuova vita di questa area verde ampia circa 89mila metri quadrati che dalla frazione di Sorgane, passando dietro la Pieve arriva fino al giardino dei Ponti nel cuore di Bagno a Ripoli, unendosi al quale forma un’unica area verde di ben 11 ettari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio degrado, c’è il parco urbano. Finita l’opera da tre milioni di euro

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