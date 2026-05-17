Montesarchio il calcio unisce la comunità | trionfo di solidarietà

A Montesarchio, il maltempo non ha impedito alla gente di riunirsi allo stadio per una giornata dedicata al calcio. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, una grande folla ha seguito gli eventi sportivi, dimostrando un forte senso di solidarietà. Sul campo dell’Allegretto sono state presenti alcune figure riconosciute nel mondo del calcio, che hanno partecipato a incontri e iniziative legate alla manifestazione. La giornata ha visto un coinvolgimento collettivo che ha messo in evidenza il valore della comunità unita attraverso lo sport.

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? Punti chiave Come ha fatto il maltempo a non fermare la folla allo stadio?. Chi sono le leggende del calcio presenti sul campo dell'Allegretto?. A quali progetti di inclusione sociale saranno destinati i fondi raccolti?. Quali interventi concreti sono già stati realizzati grazie al ricavato?.? In Breve Ricavati destinati a L’Infinito di Manuel, Il Peso del Coraggio, Il Parco di Luca, CambiaMenti e Unitalsi.. Fondi utilizzati per riqualificare il campetto dell'Istituto Enrico Fermi e il Parco Eunice Kennedy.. Presenza in campo di EuPhoria Studenti, Amici Schiapparelli Legend e Forum Giovani Cervinara.. Premiazione Benevento Calcio consegnata a Fabio Siniscalchi e Sonia Iacoviello allo stadio Allegretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesarchio, il calcio unisce la comunità: trionfo di solidarietà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Potenza Calcio sul tetto della Serie C: il trionfo che unisce la Basilicata Montesarchio: Napoli Legend in campo per il cuore e la solidarietàIl 16 maggio, alle ore 10, lo stadio Armando Allegretto di Montesarchio ospiterà la terza edizione della Partita del Cuore. A Montesarchio la Partita del Cuore con volti noti del calcioMontesarchio si prepara ad accogliere la terza edizione della Partita del Cuore, l’evento che unisce sport, musica e solidarietà, promosso dal Comune di Montesarchio con il coinvolgimento del consig ... laprovinciaonline.info Montesarchio, ha un arresto cardiaco durante una partita: ragazzo di 16 anni trasportato d'urgenza in ospedaleÈ stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso del Rummo, dall’ambulanza del 118 di Airola, il 16enne che ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava sul campo sportivo Allegretto di Montesarchio. ilmattino.it