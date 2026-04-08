Potenza Calcio sul tetto della Serie C | il trionfo che unisce la Basilicata

Da ameve.eu 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Potenza Calcio ha vinto la Coppa Italia di Serie C 2026, portando il titolo nella regione Basilicata. La squadra ha ricevuto una cerimonia di saluto organizzata dalla regione, con la presenza del Presidente regionale. L'evento si è svolto nella Sala Inguscio, dove sono stati celebrati i successi della squadra e il traguardo raggiunto. Questa vittoria rappresenta il primo titolo importante per il club in questa categoria.

Il Potenza Calcio ha conquistato la Coppa Italia di Serie C 2026. Per celebrare il successo, la dirigenza e i calciatori sono stati accolti dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, presso la Sala Inguscio. L’incontro ha messo in luce l’integrazione tra l’istituzione regionale e l’entità sportiva. Il club è riuscito a portare l’immagine della Basilicata ai vertici della competizione nazionale, consolidando un legame profondo con il territorio. Durante l’evento, Donato Macchia, vertice della società rossoblù, ha consegnato a Bardi la maglia ufficiale utilizzata nella finale. Il capo della regione indossa ora un simbolo che riporta anche il logo della Basilicata, sancendo l’unione tra squadra e regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

potenza calcio sul tetto della serie c il trionfo che unisce la basilicata
© Ameve.eu - Potenza Calcio sul tetto della Serie C: il trionfo che unisce la Basilicata

Potenza vince: la vittoria che ridà orgoglio alla BasilicataLa vittoria del Potenza Calcio nella Coppa Italia di Serie C rappresenta un momento storico per lo sport lucano, come sottolineato dal presidente del...

Lamborghini Urus SE, il super SUV che unisce potenza ed elettrificazione / Fotogallerydi Emanuele Borsellino MILANO (ITALPRESS) – Linee tese, proporzioni imponenti e un verde profondo che ne esalta le superfici: la nuova Lamborghini...

Temi più discussi: Tabellino partita Cosenza vs Potenza; Sarroch, l’ufficio postale diventa sostenibile; Il twirling novarese sul tetto d’Europa: il team Santa Cristina-Borgolavezzaro è medaglia d’oro; POSTE ITALIANE: CANTALICE, NELL’UFFICIO POSTALE DI VIA ANDREA COSTA INSTALLATO UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

potenza calcio potenza calcio sul tettoBardi e la Regione Basilicata rendono omaggio al Potenza Calcio(ANSA) - POTENZA, 08 APR - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ricevuto nella Sala Inguscio la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori del Potenza Calcio, reduci dalla storica vi ... msn.com

potenza calcio potenza calcio sul tettoPittella si complimenta, un traguardo storico per il Potenza calcio(ANSA) - POTENZA, 02 APR - La vittoria del Potenza Calcio nella Coppa Italia di Serie C è un traguardo storico per il calcio lucano. Lo afferma - attraverso l'ufficio stampa - il presidente del Cons ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.