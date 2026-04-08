Il Potenza Calcio ha vinto la Coppa Italia di Serie C 2026, portando il titolo nella regione Basilicata. La squadra ha ricevuto una cerimonia di saluto organizzata dalla regione, con la presenza del Presidente regionale. L'evento si è svolto nella Sala Inguscio, dove sono stati celebrati i successi della squadra e il traguardo raggiunto. Questa vittoria rappresenta il primo titolo importante per il club in questa categoria.

Il Potenza Calcio ha conquistato la Coppa Italia di Serie C 2026. Per celebrare il successo, la dirigenza e i calciatori sono stati accolti dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, presso la Sala Inguscio. L’incontro ha messo in luce l’integrazione tra l’istituzione regionale e l’entità sportiva. Il club è riuscito a portare l’immagine della Basilicata ai vertici della competizione nazionale, consolidando un legame profondo con il territorio. Durante l’evento, Donato Macchia, vertice della società rossoblù, ha consegnato a Bardi la maglia ufficiale utilizzata nella finale. Il capo della regione indossa ora un simbolo che riporta anche il logo della Basilicata, sancendo l’unione tra squadra e regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza Calcio sul tetto della Serie C: il trionfo che unisce la Basilicata

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