Il 16 maggio alle 10, lo stadio Armando Allegretto di Montesarchio ospiterà la terza edizione della Partita del Cuore, un evento di solidarietà con protagonisti diversi atleti e personalità locali. La manifestazione si terrà in una mattinata dedicata alla beneficenza, coinvolgendo il pubblico in un incontro sportivo con scopo benefico. L’evento si svolge nel rispetto di tutte le normative vigenti e senza scopo di lucro.

Il 16 maggio, alle ore 10, lo stadio Armando Allegretto di Montesarchio ospiterà la terza edizione della Partita del Cuore. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, unisce l’attività sportiva a iniziative di solidarietà e spettacolo. L’iniziativa nasce dalla coordinazione tra il Comune di Montesarchio, i Cps Libertas Benevento e gli Amici dello Schiapparelli. Il progetto vede l’impegno diretto dei consiglieri Nico Ambrosone, delegato allo Sport, e Nunzio Nazzaro, responsabile degli Eventi. Il percorso verso la finale contro le Napoli Legend. La competizione tecnica si articolerà in due fasi distinte. Inizialmente si disputerà un triangolare che vedrà contrapposti tre gruppi: Forum Giovani Cervinara, Amici dello Schiapparelli e Euphoria Studenti Montesarchio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesarchio: Napoli Legend in campo per il cuore e la solidarietà

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