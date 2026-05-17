Montecalvario stesa nella notte | si spara ancora ai Quartieri Spagnoli

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica, ai Quartieri Spagnoli, nei pressi di piazza Montecalvario e dell’uscita della metro di Napoli, si sono verificati almeno quattro spari. L’evento si è verificato tra mezzanotte e l’1, secondo quanto riferito da fonti locali. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni, né sulle motivazioni che abbiano portato a questa sparatoria. La zona è stata oggetto di precedenti episodi di violenza nello stesso periodo.

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Ancora spari, ancora una stesa nella notte ai Quartieri Spagnoli. Almeno 4, da quanto apprende NapoliToday, gli spari nella zona a ridosso di piazza Montecalvario, all'uscita della Metro di Napoli, tra mezzanotte e l'1 della notte tra sabato e domenica. Si tratta - per intenderci - dell'uscita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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